الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

ليفربول يعزف منفردا، السجل الذهبي لأبطال كأس الرابطة الإنجليزية

كأس الرابطة الإنجليزية
كأس الرابطة الإنجليزية

كأس كاراباو، يمتلك ليفربول الإنجليزي سجلا ذهبيا في بطولة كأس الرابطة الإنجليزي، قبل نهائي النسخة الحالية 2025 في المباراة التي ستجمع الريدز مع نيوكاسل يونايتد في ملعب ويمبلي الليلة.

ويتصدر ليفربول قائمة الأكثر تتويجا بلقب كأس الرابطة بعد 10 ألقاب بفار قلقبين عن مانشستر سيتي الوصيف و4 ألقاب عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.

سجل أبطال كأس الرابطة الإنجليزية

1- ليفربول برصيد 10 ألقاب.

2- مانشستر سيتي  8 ألقاب

3- مانشستر يونايتد 6 ألقاب

4- أستون فيلا 5 ألقاب

5- تشيلسي 5 ألقاب

6- توتنهام 4 ألقاب

7- نوتينجهام فورست 4 ألقاب

8- ليستر سيتي 3 ألقاب

9- أرسنال برصيد لقبيين

10- نوريتش سيتي برصيد لقبيين

11- بريمينجهام سيتي برصيد لقبيين

12- ولفرهامبتون برصيد لقبيين

13- ويست بروميتش آلبيون برصيد لقب

14- ميدلزبرة  برصيد لقب

15- كوينز بارك رينجرز  برصيد لقب

16- ليدز يونايتد  برصيد لقب

17- ستوك سيتي  برصيد لقب

18- لوتون تاون  برصيد لقب

19- شيفيلد وينسيداي برصيد لقب

20- سويندون تاون  برصيد لقب

21- أوكسفورد يونايتد  برصيد لقب

22- بلاك بيرن روفيلز برصيد  برصيد لقب

23- سوانزي سيتي  برصيد لقب

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