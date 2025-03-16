الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجمالية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة الجمالية الجزئية حبس مرتكبي مشاجرة بمنطقة الجمالية، وذلك ٤ ايام علي  ذمة التحقيقات.

فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الجمالية 

وكانت  أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تضمنه مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن نشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول 3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى باليد" وبحوزتهم عصا خشبية.

 

وطرف ثان: شخصان بحوزتهما سلاح أبيض؛ على إثر خلافات الجيرة بينهم تطورت لمشاجرة وقيامهم بالتعدي على بعضهم البعض ونتج عنها إصابة شخص.

 

 

 

وألقى رجال المباحث، القبض على طرفي المشاجرة وبحوزتهما سلاح أبيض وعصا خشبية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

 

 

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