الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

سائق خلاط أسمنت يحول شوارع التجمع الخامس إلى خرسانة، والأمن يتحرك فورًا

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

واقعة أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتوقع أحد أن تتحول شوارع منطقة التجمع الخامس إلى ساحة لإلقاء مخلفات الخرسانة علنا، مشهد غريب التقطته عدسات المارة وأثار حالة من الجدل، مما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك السريع وكشف هوية المتورط في الواقعة وضبط الجاني خلال وقت قياسي.

 

إلقاء مخلفات الخرسانة بالتجمع الخامس 

في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الخارجين عن القانون والحفاظ على المظهر الحضاري، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة قيام سائق سيارة نقل بإلقاء مخلفات الخرسانة بالطريق العام بمنطقة التجمع الخامس، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورة تظهر سائق "خلاط أسمنت" وهو يلقي المخلفات بطريقة مستفزة، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية.

وبعد تحريات مكثفة، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية.


وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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