تجديد حبس تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 59 مليون جنيه في القناطر الخيرية

جددت نيابة الأموال العامة، حبس تشكيل عصابي متهم بجلب المخدرات في القناطر الخيرية، بقيمة 59 مليون جنيه وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابي يضم (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم في قضايا "مخدرات، حيازة أسلحة نارية، سرقة" مقيمين بالقليوبية؛ بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 197 كيلو جرام و6000 قرص لعقار "ترامادول" - 5 قطع أسلحة نارية.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 59 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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