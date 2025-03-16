الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 59 مليون جنيه في القناطر الخيرية

حبس
حبس

جددت نيابة الأموال العامة، حبس تشكيل عصابي متهم بجلب المخدرات في القناطر الخيرية، بقيمة 59 مليون جنيه وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابي يضم (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم في قضايا "مخدرات، حيازة أسلحة نارية، سرقة"  مقيمين بالقليوبية؛  بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا  للاتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 197 كيلو جرام و6000 قرص لعقار "ترامادول" - 5 قطع أسلحة نارية.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 59 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية القيمة المالية للمواد المخدرة النيابة العامة حيازة اسلحة نارية حبس تشكيل عصابي عناصر اجرامية شديدة الخطورة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة مركز شرطة القناطر الخيرية مكافحة المخدرات والأسلحة نيابة الأموال العامة

مواد متعلقة

قرار جديد من النيابة بشأن حادث انقلاب ميكروباص على طريق السويس وإصابة 9 أشخاص

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

إجراء تحليل المخدرات لتشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والشركات بالقاهرة

تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بالرحاب

استعجال التقرير المروري بمصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص بموتوسيكل ببدر

استعجال التقرير المروري بإصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى طريق السويس

حجز أصحاب 3 شركات سياحة بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

حجز تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 59 مليون جنيه في القناطر الخيرية

الأكثر قراءة

تكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة

حريق هائل بمخزن كابلات بطريق برج العرب في الإسكندرية (صور)

ارتفاع جديد لأسعار سبائك الذهب وزن 1 جرام

موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

السيسي يوجه بمواصلة سداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر

وزيرة التنمية المحلية تؤكد على إزالة التشوهات البصرية بعقارات الموسكى

خبير يكشف حقيقة التحذير من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في تعاملات اليوم

منوعات

المزيد

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

مقتل 18 شخصا وإصابة العشرات في عواصف مدمرة تجتاح وسط أمريكا

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في تناول المرأة دواء لمنع الحيض في شهر رمضان؟ دار الإفتاء ترد

معارك وغزوات، فتح دمشق وقصة حصار المسلمين لعاصمة الشام واستسلام الروم

ما فضل الدعاء في شهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية