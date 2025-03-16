الأحد 16 مارس 2025
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محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة منطقة إيديال والسوق القديم بمدينة ناصر

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة منطقة إيديال

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعمال رصف ورفع كفاءة منطقة إيديال والسوق القديم بمدينة ناصر بحي شرق، في إطار خطة المحافظة لتطوير وتحسين البنية التحتية وتجميل المنطقة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق والنقل، وعلى لطفي رئيس حي شرق.

محافظ سوهاج يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة منطقة إيديال والسوق القديم بمدينة ناصر

واطلع المحافظ على الأعمال الجارية التي تشمل رصف 15 ألف متر مسطح من الإنترلوك و7 آلاف متر مسطح من الأسفلت، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأرصفة والبردورات، وأعمال التجميل والمسطحات الخضراء، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل المنطقة بشكل شامل، حيث تم أيضا رصف شارع التنظيم والإدارة، منطقة مجمع المقاهي، شارع المدارس، وشارع خلف المستشفى الجامعي.

الانتهاء من الأعمال قبل عيد الفطر المبارك، مطالبًا بالبدء في إنشاء المسطحات الخضراء في الميادين الصغيرة

وخلال جولته، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال قبل عيد الفطر المبارك، مطالبًا بالبدء في إنشاء المسطحات الخضراء في الميادين الصغيرة التي تم إنشاؤها بالمنطقة، كما شدد على ضرورة رفع الإشغالات وإلزام المحال التجارية بخطوط التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي إطار تعزيز الانضباط وتحسين الخدمات، تضمنت جولة المحافظ أيضًا تفقد الوضع العام في الكورنيش الشرقي، ميدان الشبان المسلمين، ومنطقة خلف مستشفى الهلال، ووجه المحافظ بتكثيف جهود تحسين مستويات النظافة ورفع تراكمات القمامة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات في تلك المناطق لضمان بيئة حضرية أفضل للمواطنين.

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