الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

حبس قائد سيارة ملاكي دهس 4 أشخاص على محور عدلي منصور

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة، بحبس قائد سيارة ملاكي لاتهامه بدهس 4 أشخاص أسفل عجلات السيارة أثناء استقلالهم دراجة نارية على محور عدلي منصور وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

حادث محور عدلي منصور اليوم 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أعلى محور عدلي منصور، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي دهست دراجة نارية يستقلها 4 أشخاص أعلى محور عدلي منصور مما أسفر عن مصرعهم في الحال، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية قائد السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه والتحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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