الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق اعتدى لفظيًّا على رجل مرور بسور مجرى العيون

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

أمرت النيابة العامة في القاهرة، بحبس سائق لقيامه بالتعدي لفظيا على أحد رجال المرور أثناء تنظيم حركة السير بمنطقة سور مجرى العيون وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

وكانت أجهزة الأمن، تتابع ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بالتعدي على أحد رجال المرور بمنطقة سور مجرى العيون بالقاهرة.

 وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 مارس  الجاري وأثناء قيام أحد رجال المرور المُعين لتنظيم الحركة المرورية بمنطقة سور مجرى العيون بتحرير مخالفة مرورية لقائد إحدى السيارات لقيامه بتعطيل الحركة المرورية عمدًا، قام قائد السيارة المذكور بالتعدى عليه بالسب ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي أجهزة الأمن النيابة العامة منطقة سور مجري العيون مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع

مواد متعلقة

قرار جديد من النيابة بشأن حادث انقلاب ميكروباص على طريق السويس وإصابة 9 أشخاص

إجراء تحليل المخدرات لتشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والشركات بالقاهرة

تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بالرحاب

حجز تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 59 مليون جنيه في القناطر الخيرية

القبض على لاعب الأهلي السابق إبراهيم سعيد

الأكثر قراءة

كاراجر يكشف سبب اختفاء محمد صلاح في مباراة نيوكاسل

وكأنه يودع الجميع، رسالة مؤثرة لطالب "قلما" قبل غرقه في نيل القليوبية

مرتضى منصور أم حسين لبيب؟ رد صادم لبشير التابعي عن الأفضل (فيديو)

ذروة الموجة الحارة وشبورة مائية، الأرصاد تعلن طقس اليوم الإثنين 17-3-2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 17 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 17 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أصاب نفسه بالخطأ، مصرع شاب بطلق ناري غرب الأقصر

منوعات

المزيد

فنلندا ترفض تصدير البيض إلى الولايات المتحدة لهذا السبب

شرطة أبو ظبي تحمي سربا من البط خلال عبوره الطريق (فيديو)

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 17 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يجوز للمريضة المسلمة التداوي عند طبيب غير مسلم؟ أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية