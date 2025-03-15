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حوادث

تجديد حبس حارس عقار متهم بهتك عرض طفل داخل جراج في الوايلي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي تجديد حبس حارس عقار متهم بهتك عرض طفل داخل جراج بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيق.


وقال المتهم إنه ارتكب جريمته دون وعي فكان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، مشيرا إلى أنه استغل تواجد الطفل في الجراج ثم قيده كرها عنها.


وأضاف المتهم أنه كمم فم المجني عليه وهتك عرضه بالقوة ثم تركه بعد أن انتهى من فعلته.


وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغًا من أسرة طفل تتهم حارس عقار بخطف نجلهم وهتك عرضه، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.


وبمواجهة المتهم اعترف بهتك عرض طفل بالقوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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جنح الوايلي قسم شرطة الوايلي النيابة العامة

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