الأحد 16 مارس 2025
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فريق بحث بجامعة سوهاج يخترع جهازا لتحلية المياه بالطاقة الشمسية

جهاز لتحلية المياه
جهاز لتحلية المياه يعمل بالطاقة الشمسية

أعلن الدكتور حسان النعماني  رئيس جامعة سوهاج ان فريق البحثي بالجامعة نجح في تقديم جهاز جديد لتحلية المياه يستخدم بالطاقة الشمسية كمصدر للطاقة بدون الحاجة الى كهرباء، والذي يعتبر حل ممتاز لتوفير المياه للمناطق النائية والصحراوية وذلك لتطوير مجال البحث العلمى وتشجيع الإبتكار، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة

 فريق البحث بجامعة سوهاج أخترعوا جهاز لتحلية المياه يعمل بالطاقة الشمسية والدوله المصرية تدعم المشروع ب٥ مليون جنيه

واضاف النعمانى  أن جامعة سوهاج تم منحه جائزة الدولة التشجيعية ونوط الإمتياز من الطبقة الأولى في مجال الطاقة المتجددة، أن الفريق البحثى حصل علي دعم من الدولة المصرية  بقيمة تجاوزت ٥ مليون جنيه لاستمرار البحث العلمى في هذا المجال مما ساعد في الوصول الى هذا الإنجاز العلمي

وقال النعماني ان الجهاز الجديد مصمم بالكامل بأيدي مصرية حيث تم تصميمه وبناءه داخل معامل جامعة سوهاج، وبتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا ان من مميزات الجهاز انه يعتمد علي التكنولوجيا الجديدة الصديقة للبيئة فلا تعتمد على الوقود التقليدى.

الجهاز مصمم بالكامل بأيدي مصرية تم تصميمه وبناءه داخل معامل جامعة سوهاج

وقال الدكتور أحمد العسقلاني استاذ بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج ان الفريق البحثي يعمل منذ ١٠ سنوات علي تطوير هذا الجهاز والذي يعمل بنظرية الامتزاز، ويعتمد على ظاهر معروفة  وهي التجاذب الطبيعى بين بعض المواد وبخار الماء، حيث يتم تسخين المادة المازة لطرد البخار ثم تكثيفه، وبذلك نحصل على مياة نقية بدون اي أملاح باستخدام الطاقة الشمسية المتوفرة، مما يخفض تكلفة المياة المنتجة لأقل من النصف مقارنة بالأنظمة المستخدمة حاليًا في محطات التحلية التي تعتمد على الكهرباء، لافتًا الي انه جاري الآن التعاون مع إحدي الجامعات الإيطالية وبتمويل مصري تطوير هذا المشروع للوصول إلى افضل مستوى ممكن.

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التعليم العالي والبحث العلمي التنمية المستدامة بالطاقة الشمسية نوط الامتياز من الطبقة الأولى مجال الطاقة المتجددة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

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