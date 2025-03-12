محافظ سوهاج يناقش مع رؤساء الوحدات المحلية عددا من الملفات الحيوية

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات.

شهد الاجتماع مناقشة مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 37 ألفا و33 طلبا، وقد تم إصدار 7857 نموذج 7 تصالح، و4540 نموذج 8 تصالح، كما تناول الاجتماع موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، حيث تم رصد 62 ألفًا و675 متغيرًا، تبقى منها 1217 فقط، تم الانتهاء من معاينتها وتصويرها ميدانيًا.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي الدولة، حيث تم الموافقة العسكرية على 8836 طلب، فيما تم التعاقد على 8371 عقدًا، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية مليار و327 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، طالب المحافظ بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في توصيل خدمات مياه الشرب إلى المناطق المحرومة داخل الحيز العمراني، موجّهًا رؤساء الوحدات المحلية بحصر هذه المناطق وإرسالها إلى الشركة لبدء التنفيذ الفوري، وكذا التنسيق مع الشركة لتسليم عدد من قطع الأراضي غير المستغلة للمحافظة للاستفادة منها لصالح المشروعات الخدمية والتنموية ذات النفع العام.

وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بنسبة 100%، والانتهاء من جميع المشروعات المدرجة قبل نهاية العام المالي الجاري، مشددا على الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة الشوادر والسرادقات والمعارض خلال شهر رمضان، مع التأكيد على إزالتها فور انتهاء فترة العيد.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بتعزيز التعاون بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لاستغلال الأراضي غير المستغلة، وخلق موارد جديدة تعود بالنفع على المواطن السوهاجي، مشددًا على ضرورة التنفيذ الفوري لجميع التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة لسرعة الانتهاء من تسليم تلك الأراضي، والعمل على استغلالها ضمن خطة تنمية المحافظة.

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