الأحد 16 مارس 2025
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بدء طرح تذاكر قطارات أول أيام عيد الفطر

بدء طرح تذاكر قطارات
بدء طرح تذاكر قطارات أول أيام عيد الفطر

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية اليوم الأحد، طرح تذاكر أول أيام عيد الفطر المبارك وسط إجراءات مشددة لمنع التلاعب بالتذاكر وبيعها بالسوق السوداء. 

مواعيد قطارات عيد الفطر

وحددت هيئة السكك الحديدية مواعيد بدء حجز القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال عطلة عيد الفطر المبارك على خطوط الوجه القبلي كالتالي:

- يتم الحجز يوم الأحد الموافق 16 مارس للسفر يوم الأحد الموافق 30 مارس.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي ذلك تسهيلا على المسافرين، وخاصة خطوط الوجه القبلى ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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