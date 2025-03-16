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رياضة

كلاسيكو قوي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يسعى باريس سان جيرمان لمواصلة تحقيق نتائجه المذهلة عندما يستضيف أولمبيك مارسيليا في كلاسيكو فرنسا ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

صدام باريس سان جيرمان مع مارسيليا 

سيكون ملعب حديقة الأمراء مسرحًا لقمة الجولة 26 من "الليج1" بين العملاقين باريس سان جيرمان ومارسيليا.


ويتصدر البي إس جي جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أولمبيك مارسيليا الوصيف.

يستهدف الفريق الباريسي تحقيق انتصار جديد على منافسه مارسيليا للاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري، بعد الفوز على ليفربول والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع سان جيرمان إلى الاستمرار فى سلسلة اللاهزيمة بالدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 5 مواجهات.

بينما يسعى مارسيليا لتعويض هزيمته في مباراة الذهاب أمام PSG بثلاثية نظيفة، وكسر سلسلة الهزائم المتتالية أمام باريس في آخر أربع مواجهات.

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