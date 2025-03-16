الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

النقل تقرر فتح محور تقاطع حسن عالم ببرج العرب

فتح محور تقاطع حسن
فتح محور تقاطع حسن عالم ببرج العرب
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تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية مشروع إنشاء محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب مع مسار القطار الكهربائى السريع ويبلغ طوله 1100 متر بواقع 7 حارة مرورية بكل اتجاه والذي تم الانتهاء من كافة أعمال تنفيذه.

ووجه الوزير بفتحه أمام حركة السيارت نظرا لأهميته في المساهمة في حل وتحرير تقاطعات الطرق مع مسار القطار الكهربائي السريع وتسهيل حركة المرور من برج العرب إلى الساحل والعلمين والعكس بما يخدم المناطق الصناعية ببرج العرب وحركة البضائع وزيادة معدلات الأمن والسلامة على الطرق لعبوره أعلى خط السكة الحديد وأعلى القطار الكهربائي السريع. 

 

 

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