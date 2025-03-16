جرعة مخدرات زائدة تقتل عاطل فى 6 اكتوبر

كشفت المعاينات والتحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة بالجيزة، فى واقعة العثور على جثة شاب في مدينة أكتوبر، أن المتوفي عاطل فى العقد الثالث من عمره، وأن السبب المبدئي للوفاة هو تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.

كانت الإدراة لعامة لمباحث الجيزة، قد تلقت إخطارا، بالعثور على جثة لشاب فى منتصف العقد الثالث من عمره، وعلى الفور انتقل فريق من رجال المباحث إلى مكان الجثة، وبدا فى إجراء المعاينات والتحريات تحت إشراف اللواء هاني شعرواي مدير مباحث الجيزة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى “ محمد . أ” -25 عاما- عاطل عن العمل، وأنه مدمن لللمواد المخدرة، ومن المرجح ان يكون سبب الوفاة هو تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، خصوصا وأن رجال المباحث عثروا على سرنجة بالقرب من جثمانه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت باستدعاء أسرة المتوفي للتعرف على جثمانه والاستماع إلى أقوالهم حول الحادث، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية ومعرفة السبب الدقيق للوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية فى الحادث، أم أن جرعة مخدرات زائدة هى التى أدت إلى الوفاة.. وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحها.

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