الأحد 16 مارس 2025
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اقتصاد

تفاصيل ومزايا تأجير الخزائن في البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي

البنك الزراعي المصري، يقدم البنك الزراعي المصري خدمة تأجير الخزائن الحديدية لتوفير أقصى درجات الحماية والأمان لعملائه وكذلك حفظ مقتنياتهم  ومستنداتهم الثمينة في أمان.

وتشمل قائمةالخصائص لتأجير الخزائن في البنك الزراعي ما يلي:

  • الأمان التام والخصوصية حيث لا يمكن فتح الخزينة إلا بمفتاحين في نفس الوقت، أحدهما مع إدارة الفرع والآخر مع العميل.
  • يوفر الفرع غرفة خاصة عند فتح الخزينة.
  • تصميم خاص للخزائن مقاوم للحريق.
  • التنوع من خلال توافر أحجام مختلفة للخزائن لتلائم احتياجات العملاء المختلفة.

  • إمكانية فتح الخزينة بموجب توكيل من العميل.

 

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي خدمات عدَّة لعملائه وفي مقدمتها بطاقات ميزة وفق عدد من المزايا والشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقات.

بطاقة ميزة البنك الزراعي

يصدر البنك الزراعي المصري بطاقة ميزة – الزراعي المدفوعة مقدمًا للمدفوعات الحكومية لجميع المواطنين المصريين من سن 16 سنة وتستهدف كافة المواطنين غير المتعاملين مع البنوك لاستخدامها في كافة المدفوعات الحكومية الإلكترونية وعبر الإنترنت.

 

بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية

وتشمل قائمة خصائص بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية من البنك الزراعي العديد من المهام حيث  تستخدم في المدفوعات الحكومية إلكترونيًّا من خلال:

  • ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية التي يتعامل معها المواطنين.
  • عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

 

وتضم قائمة المميزات في بطاقة ميزة الزراعي ما يلي:

 

مميزات بطاقة ميزة الزراعي 

  • تصدر البطاقة مجانًا وبدون مصاريف سنوية.
  • إمكانية استخدامها بواسطة ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والجهات الحكومية.
  • تنفيذ كافة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.
  • سهولة الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.
  • سحب نقدى من ماكينات الـ POS داخل فروع البنك الزراعي المصري.
  • لا تتطلب فتح حساب بنكي.
  • الحد الأقصى للرصيد 20 ألف جنيه.
  • الحد الأقصى للشراء 15 ألف جنيه.
  • مدة صلاحية البطاقة 3 سنوات.
  • المستندات المطلوبة.
  • بطاقة الرقم القومي.
  • تفعيل بطاقة  ميزة الزراعي من خلال ماكينات الـ POS بفروع البنك.

 

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