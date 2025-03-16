الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

النيابة تستمع لأقوال أسرة طالب غرق في ترعة بالصف

غرق شاب، فيتو
غرق شاب، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة طالب للغرق في ترعة بدائرة مركز الصف، بمحافظة الجيزة، على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة.

كما كلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء أسرته لسماع أقوالها، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

غرق طالب في ترعة بالصف

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوجود غريق في إحدى الترع بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة طالب غرق بالترعة أثناء الاستحمام.

 وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

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نيابة الجيزة الطب الشرعي الجيزة مركز الصف

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