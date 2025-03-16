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رياضة

دوري المحترفين، 5 مواجهات بافتتاح الجولة الـ25

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الـ25 لمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروفة بـ “دوري المحترفين” بعدد 5 مواجهات.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

بترول أسيوط ضد منتخب السويس - 9:30 مساءً

السكة الحديد ضد لافيينا  - 9:30 مساءً

الداخلية ضد المنصورة  - 9:30 مساءً

القناة ضد راية  - 9:30 مساءً

كهرباء الاسماعيلية ضد طنطا  - 9:30 مساءً

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ويتصدر وادي دجلة ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة ويليه المقاولون ثانيا برصيد 46 نقطة قبل إنطلاق الجولة الـ 25 من المسابقة.

ترتيب دوري المحترفين 

1- وادي دجلة 48 نقطة.

2- المقاولون العرب 46 نقطة.

3- أبوقير للأسمدة 43 نقطة.

4- وي 43 نقطة.

5- السكة الحديد 38 نقطة.

6- كهرباء الإسماعيلية 37 نقطة.

7- أسوان 37 نقطة.

8- القناة 36 نقطة.

9- الترسانة 35 نقطة.

10- بروكسي 34 نقطة.

11- بترول أسيوط 32 نقطة.

12- الداخلية 29 نقطة.

13- بلدية المحلة 26 نقطة.

14- لافيينا 24 نقطة.

15- راية 23 نقطة.

16- منتخب السويس 22 نقطة.

17- طنطا 20 نقطة.

18- سبورتنج 20 نقطة.

19- المنصورة 18 نقطة.

20- ديروط 17 نقطة.

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