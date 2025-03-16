أحمد العوضي يتصدر تريند اليوتيوب بـ أغنية “الفرح” لـ “فهد البطل”

مسلسل فهد البطل ، تصدر الفنان أحمد العوضي، تريند “اليوتيوب”، في الساعات الماضية، بأغنية الفرح في مسلسل “فهد البطل”، والذى شاركت في غنائها المطربة الشعبية رحمة محسن.

وحققت الأغنية، ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، بعد طرحها بيوم واحد، على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”

في هذا السياق، شهدت الحلقة 15 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025 أحداثا مثيرة.

فهد البطل حلقة 15

وشهدت الحلقة، قيام حجاج عبد العظيم “شوقي” بطرد زوجته عايدة رياض وابنته من الشقة بعدما تزوجت ابنته كناريا رغما عنه من فهد البطل والذي يلعب دوره أحمد العوضي.

وتتوالى الأحداث، ويطلب توفيق التمساح من فهد ان يتزوج من ابنته آسيا لكي يداري علي فضحيتها من الناس، حيث انها كانت في علاقة من نجل فايزة “الشبح” والتي تقوم بدورها الفنانة لوسي بدون معرفة أهلها وأصبحت حامل، واضطر توفيق التمساح والدها إلى أن يتخلص من نجل فايزة دفاعا عن شرف ابنته.

وتستمر الأحداث، ويكتشف فهد ان شقيقته رواية كانت تخدعه بأنها كانت قد أخبرته بأنها تعمل في مطعم، ولكنه اكتشف أنه تعمل في night club بعدما رأها بالصدفة ودخل في صدمة.

مسلسل فهد البطل حلقة 14

وبدأت الحلقة بنجاح “العوضي” فهد البطل بالمرور من الكمين ووصل إلي السلوم، بالمخدرات التي كانت في سيارته دون أن يعلم أن توفيق التمساح كان قد وضعها له في السيارة، وقرر “التمساح” أن يكافئ “البطل” بـ 200 ألف جنيه.

وتتوالى الأحداث ويقرر “فهد” الزواج من كناريا، والتي تقوم بدورها ميرنا نور الدين في حفل زفاف كبير، وأحيته المطربة الشعبية رحمة محسن وسط فرحة كبيرة من أهالي الحارة.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

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