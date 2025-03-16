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رياضة

ميدو يشيد ببنتايك وبيسيرو، ويؤكد: اكتسب احترام لاعبي الزمالك

بيسيرو، فيتو
بيسيرو، فيتو

أشاد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بإمكانيات البرتغالي جوزيه بيسيرو، مشددا على أنه مدرب مميز ويمتلك فكرا فنيا عاليا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "جمهور نادي الزمالك كلمة السر في الانتصارات الأخيرة، وبيسيرو يعمل داخل الزمالك 24 ساعة من أجل الفريق".

وأضاف: "الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي يعمل بطريقة احترافية وبيسيرو يمتلك خبرات فنية كبيرة ومنذ اليوم الأول داخل النادي اكتسب احترام اللاعبين".


بنتايك يمتلك شخصية الزمالك

 

وأكد أحمد حسام ميدو أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يبذل مجهود جبار داخل النادي خلال الفترة الماضية.

وقال ميدو: "مجلس الإدارة ولجنة التخطيط يعملون على قلب رجل واحد، وبنتايك لاعب رائع ويمتلك شخصية نادي الزمالك والنجم المغربي رد على عدم استدعاء وليد الركراكي في قائمة منتخب المغرب بهدفه العالمي أمام سموحة".

وأضاف: "نمتلك كنز في قطاع الناشئين ويجب علينا أن نستغله بالشكل الأمثل ومن الممكن أن يتم تصعيد أكثر من لاعب في كل موسم للفريق الأول ويجب الاهتمام بهذا الجانب خلال الفترة المقبلة".

مباراة الزمالك وسموحة 

وفاز فريق الزمالك على  سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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الزمالك احمد حسام ميدو بيسيرو بنتايج مباراة الزمالك وسموحة كأس مصر

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