تعادل فالنسيا وجيرونا 1_1 بالدوري الإسباني

انتهت مباراة جيرونا وفالنسيا في الدوري الإسباني الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال مباراة الفريقين بالجولة 28.

مباراة جيرونا وفالنسيا

تقدم فالنسيا بهدف عن طريق لوبير في الدقيقة 58 وتعادل لجيرونا كريستيان في الدقيقة 64



ترتيب جيرونا في الدوري الإسباني



يحتل فريق جيرونا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 43 نقطة من 28 مباراة لعبها هذا الموسم

ترتيب فالنسيا في الدوري الإسباني



أما فريق فالنسيا، فيحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 28 مباراة.

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