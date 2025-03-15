الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

بدء حجز تذاكر مباريات الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

الأهلي وإنبي، فيتو
الأهلي وإنبي، فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلنت شركة تذكرتي عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، عن طرح تذاكر مباريات الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة سابقا).

ومن أبرز مواجهات الجولة الثانية في بطولة كأس عاصمة مصر، مباراة الأهلي أمام إنبي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر مع منافسه فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

وقررت رابطة الأندية المصرية نقل مباراة النادي الأهلي مع نظيره إنبي والمقرر لها في كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة سابقا” إلى استاد السلام بدلا من استاد القاهرة الدولي. 

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

وشهدت القمة 130 انسحاب النادي الأهلي أمام الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري لعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه يوم الثلاثاء الماضي من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

 

 

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