معاوية الحلقة 14، قتال عنيف بين جيش معاوية وعلي في صفين، التحكيم ينهي الحرب، بداية ظهور الخوارج، وعلي يحذر من خطرهم على الإسلام

مسلسل معاوية الحلقة 14، شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه)، أحداثا مؤسفة، حيث تفشل جميع محاولات الصلح وتقريب وجهات النظر بين جيش معاوية وجيش علي بن أبي طالب في صفين.

حرب دامية في صفين

وعلى إثر ذلك، تندلع حرب دامية بين الطرفين وتستمر لأيام طويلة، وسط خسائر فادحة من الجانبين، وأمام استمرار القتال بين الجانبين يتشاور معاوية مع عمرو بن العاص لإيجاد حلا لوقف نزيف دماء المسلمين.

تحكيم كتاب الله

ليتفق معاوية رفقة عمرو بن العاص على رفع المصاحف على أسنة الرماح، والمطالبة بتحكيم كتاب الله عز وجل في خلاف الطرفين، وهو ما يحدث انقسام واضح في صفوف جيش علي بن أبي طالب، بين مؤيد لذلك، وبين من يرى ضرورة استمرار القتال حتى يستسلم جيش معاوية ويبايع علي بلا شروط.

انقسام داخل جيش علي بن أبي طالب

ومع شدة الانقسام داخل جيش علي بن أبي طالب، يوافق على التحكيم ويختار فريقه أبو موسى الأشعري ممثلا لهم في التحكيم، فيما يختار معاوية وفريقه عمرو بن العاص.

بداية ظهور الخوارج

غير أن فئة في جيش علي بن أبي طالب ممن وافقوا على التحكيم في البداية يهاجمون علي بعد ذلك لموافقته على تحكيم "عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري" في كتاب الله على حد وصفهم، وكذلك لموافقته أيضا على إقامة عهدا مع "معاوية".

ليقدم علي بن أبي طالب على الإتيان بالقرآن الكريم ووضعه بين أيديهم ويقول للمصحف تحدث معهم وذلك في إشارة منه أنه لابد أن يتم التحكيم عن طريق البشر والفقهاء في الدين.

لترد عليه هذه الفئة بأنه يجب أن يحكم بما يفهمونه هم من كتاب الله ويقولون له: "إن الحكم إلا لله يا علي".

علي بن أبي طالب يحذر من خطرهم على الإسلام

ليهاجمهم علي بن أبي طالب ويصفهم بأنهم أشد خطر على الإسلام من أهل الشرك والنفاق.

يشار إلى أن هذه الفئة في جيش علي بن أبي طالب هي ما ستسمى بعد ذلك بالخوارج وسيحاربهم علي (رضي الله عنه).

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