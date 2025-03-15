الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن حادث انقلاب ميكروباص على طريق السويس وإصابة 9 أشخاص

حادث تصادم
حادث تصادم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة  في إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث طريق السويس الصحراوي
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق السويس الصحراوي بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة.

 

حادث طريق السويس الصحراوي اليوم 
وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن  رجال المرور من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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