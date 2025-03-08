آخر تطورات الحالة الصحية لبابا الفاتيكان

قال الفاتيكان اليوم السبت، إن البابا فرنسيس يظهر استجابة جيدة للعلاج الذي يتلقاه في المستشفى جراء الإصابة بالتهاب رئوي مزدوج، وإن حالته العامة تشهد تحسنا تدريجيا.

ودخل البابا (88 عاما) مستشفى جيميلي في روما في 14 فبراير بسبب عدوى تنفسية حادة تطلبت علاجا مستمرا.

ويقول خبراء في مجال الصحة ليسوا مشاركين في رعايته لكنهم تحدثوا بشكل عام عن حالته إن الطريق للتعافي سيكون طويلا وصعبا على الأرجح ومحفوفا بمخاطر تدهور الحالة الصحية.

رسالة صوتيه من بابا الفاتيكان

ومما سلط الضوء على حالته، نشر البابا رسالة صوتية مقتضبة الخميس الماضي يشكر فيها كل من يصلون من أجله ويدعون له بالشفاء وجاء صوته فيها مرتعشا يظهر فيه صعوبة التنفس وكان من الصعب فهم كلماته.

وينشر الفاتيكان تحديثا يوميا لحالة البابا الصحية من فريقه الطبي مما خالف "أمرا محظورا"، وفق الكنيسة، بمناقشة تفاصيل عن صحة البابا في وقت المرض.

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