السبت 15 مارس 2025
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اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

تكبدت أسواق الخليج  خسائر أسبوعية مع تفاقم المخاوف من التداعيات الاقتصادية للرسوم الجمركية الأمريكية.

 

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه انخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.7% خلال الأسبوع ليسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي متأثرًا بانخفاض السوق الأمريكي وحالة عدم اليقين الاقتصادي.


والبداية من الكويت


تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.7% في جلسة الخميس ليسجل أدنى إغلاق يومي في شهر بضغط من انخفاض سهمي بيتك والوطني بنسبة 0.6% و0.5% على التوالي.
 

 

وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر الأول بنسبة 2.2% ليتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 5 أشهر.
 

 

وفي قطر


تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.1% في جلسة الخميس مسجلًا ثالث خسارة يومية على التوالي متأثرًا بهبوط سهم QNB بنسبة 0.3%.
وهبط سهم المتحدة للتنمية بنحو 5% مع بدء تداول السهم دون أحقية التوزيعات النقدية.
 

 

وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.9% ليسجل أدنى إغلاق أسبوعي منذ بداية العام الحالي.


وفي الإمارات
 

ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة طفيفة في جلسة الجمعة، ولكنه تراجع بنسبة 0.3% خلال الأسبوع ليتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي، وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.9% في جلسة الجمعة ليغلق بالقرب من أدنى مستوياته في شهر ونصف متأثرًا بهبوط سهم إعمار العقارية بأكثر من 2%.


وعلى مدار الأسبوع تراجع مؤشر دبي بنسبة 1.6% ليتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي.


وفي المملكة العربية السعودية


عاد المؤشر السعودي للتعافي مرة ثانية ليرتد من أدنى مستوياته في 3 أشهر بعد  ارتفاع بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11725 نقطة بدعم من قطاع البنوك.
 

وارتفع المؤشر السعودي في نهاية التداولات ليعود للمكاسب بعد هبوطه لثلاث جلسات متتالية،وخلال أسبوع  واصل المؤشر خسائره للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 0.7% في أطول سلسلة خسائر أسبوعية في 6 أشهر.
وارتفع قطاع البنوك بالسوق السعودي بنسبة 0.4% والإعلام 4.7% والصناديق العقارية بنسبة 0.3%.

وسجلت السيولة بالسوق السعودي 6.2 مليارات ريال وسجلت القمية السوقية 9.65 تريليون ريال. 

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