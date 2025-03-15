السبت 15 مارس 2025
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رياضة

كأس مصر، سموحة يتقدم على الزمالك 2-1 في الشوط الأول

سموحة
سموحة

تقدم فريق سموحة على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في االشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الأول لـ الزمالك في شباك سموحة بالدقيقة 13، وسجل محمد مصطفى ميدو هدف التعادل لـ سموحة بالدقيقة 25، ثم سجل محمد سالم هدف  سموحة الثاني بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

تشكيل الزمالك ضد سموحة 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد حسام وأحمد محمود ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وحسام أشرف. 

تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة 

تواجه الزمالك وسموحة في 29 مباراة قبل مواجهة الليلة، حقق الفارس الأبيض 19 فوزًا مقابل أربعة انتصارات لسموحة، وانتهت 6 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 39 هدفًا وتلقت شباكه 18.

فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد ببطولة الدوري في نوفمبر الماضى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر 

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

وصعد الزمالك لدور الـ 8 من كأس مصر بعد الفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة وصلت للأشواط الإضافية.

فيما صعد سموحة لدور الـ 8، بعد الفوز على زد بهدف نظيف.

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