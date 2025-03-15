السبت 15 مارس 2025
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أخبار مصر

تداول 23 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ, فيتو
موانئ, فيتو
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 23000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1063 شاحنة و80 سيارة.

تصدير 8 آلاف طن مواد غذائية عبر ميناء بورتوفيق 
 

شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 405 شاحنات و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20000 طن بضائع، 658 شاحنة و15 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة وALCUDIA EXPRESS فيما غادرت السفينتين بوسيدون إكسبريس وأمل، كما تم تداول 4000 طن بضائع 490 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة COPIER علي متنها 8000 طن مواد غذائية تصدير الي الصومال.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1880 راكبا بموانيها.
 

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