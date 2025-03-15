السبت 15 مارس 2025
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ضحايا وعالقون تحت الأنقاض..التفاصيل الكاملة لانفجار اللاذقية

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

هز انفجار عنيف مدينة اللاذقية السورية وسط حالة من الصدمة والغموض.

ووقع الانفجار الضخم في حي الرمل الجنوبي بالمدينة الساحلية، مخلفًا قتلى وجرحى وعالقين في حصيلة أولية وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

 وكانت وكالة "سانا" قالت إن أسباب الانفجار العنيف لا تزال مجهولة حتى الآن، ونقلت الوكالة عن محافظة اللاذقية أن الانفجار خلف 4 قتلى و12مصابًا في حصيلة غير نهائية.

وسارعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الانفجار، ولا تزال عمليات البحث جارية فيما تأكد وجود جرحى مدنيين وعالقين تحت الأنقاض إثر الانفجار الذي وقع في مبنى مكوّن من أربعة طوابق.

بدورها ذكرت صحيفة الوطن السورية أن فرق الدفاع المدني والأهالي يواصلون البحث عن مصابين ومفقودين في المنطقة المنكوبة.

ومن جانبه،  أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجار الذي وقع السبت في مدينة اللاذقية هو "حادث" نجم عن مخلفات حربية.

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