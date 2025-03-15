السبت 15 مارس 2025
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ثقافة وفنون

عمرو أديب عن هدف مرموش في مرمى برايتون: أقوى من مدفع رمضان

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالهدف الذي أحرزه النجم المصري عمر مرموش لصالح مانشتسر سيتي في شباك برايتون بالدوري الإنجليزي.

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: عمر مرموش يا جماعة جاب جول دلوقتى أقوى من مدفع رمضان.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 

وسجل إيرلينج هالاند الهدف الأول لـ مانشستر سيتي، في شباك نظيره برايتون بالدقيقة 11 من ركلة جزاء تحصل عليها عمر مرموش.

وسجل إستوبينيان هدف التعادل لـ برايتون في شباك مانشستر سيتي، بالدقيقة 22 من ركلة حرة مباشرة صوبها ببراعة شديدة.

ثم سجل عمر مرموش الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي، في شباك برايتون بالدقيقة 39 من تصويبة صاروخية.

وجاء هدف التعادل عن طريق عبد القادر خوسانوف لاعب السيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 48. 

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عمر مرموش ماشستر سيتي برايتون الدوري الانجليزي

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