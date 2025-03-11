عمرو أديب بعد انسحاب الأهلي: اللوائح واضحة ونحن في مرحلة العقوبة وتطبيق القانون

علق الإعلامي عمرو أديب على انسحاب الأهلي من أمام الزمالك في مباراة القمة 130، التي كان مقررا لها اليوم.

وكتب أديب المعروف بانتمائه للقلعة البيضاء: طبعا بعد الانسحاب مبيتلعبش ماتش، القاعدة واضحة احنا دلوقتى فى مرحلة العقوبة وتطبيق القانون.. كلام نلعب بكرة ونقعد نتكلم ده لو حصل يبقى من حق أي نادي ينافس على القمة، أو بيهرب من القاع يقولك لو ما جبتوليش كذا وكذا مش لاعب.. ما حدث مؤلم للأهلي ولكنه ألم كان لابد منه لتحقيق العدل في كرة القدم المصرية.

انسحاب الأهلي في القمة 130

وأعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي وعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة واعتباره مهزوما بنتيجة 2-صفر.

موقف الأهلى والزمالك فى الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 9، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 16.

وكتب فايق عبر حسابه بموقع فيس بوك: ‏وزارة الشباب والرياضة طلبت منها الأطراف التحرك متأخرا وكان ذلك عصر اليوم وقام الدكتور أشرف صبحي بمخاطبة نظيره السعودي ومشكورا سارع بإرسال طاقم تحكيم أجنبي من المملكة العربية السعودية سيصل للقاهرة (في طريقه الآن) الساعة ١١:٤٥ دقيقة ليلا بعد المباراة.. وحاولت الوزارة حل الموضوع وديا بين الأطراف لتأجيل اللقاء ٢٤ ساعة لكن دون جدوى حتى الآن خاصة مع تمسك الزمالك بموقفه وإعلانه رسميا وفي الغرف المغلقة رفض التأجيل لأي سبب.

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