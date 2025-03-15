بدء تقنين أوضاع دفعة جديدة من أراضي العبور الجديدة

كشف جهاز مدينة العبور الجديدة عن استقبال دفعة جديدة من المواطنين، الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم بمنطقة الأمل التابعة للمدينة، لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد الجهاز المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية من غدا الاحد 16 مارس حتى الأربعاء 19 مارس.

استكمال إجراءات توفيق الأوضاع

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

وقائمة الأسماء كالتالي:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع المهندس شريف الشربيني إلى شرح تفصيلي حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مدينة حدائق العاصمة، حيث أشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز حدائق العاصمة، إلى أن إجمالي عدد الوحدات بالمدينة يصل إلى 120186 وحدة؛ منها 112818 وحدة بمحور محدودي الدخل حيث تم الانتهاء وجاري تسليم 38928 وحدة من وحدات محور محدودى الدخل، بجانب 7368 وحدة بمحور متوسطي الدخل، وجار تنفيذها بمعدلات متقدمة، فضلا عن عدد كبير من الخدمات التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، حيث تتوافر خدمات تعليمية وأمنية وصحية ورياضية ودينية وأسواق تجارية.

وتجول الوزير بموقع المشروع موجها بضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بالمشروع، بجانب صيانة كافة الواجهات للعمارات، والاهتمام باللافتات الإرشادية.

وخلال الزيارة، قام وزير الإسكان بتفقد إحدى الوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي يتم تنفيذها بالمدينة، مشيدا بمستوى التشطيبات الداخلية للوحدة.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مد كابلات الكهرباء لعمارات "سكن لكل المصريين - محور متوسطي الدخل" بمدينة بني سويف الجديدة، وتم إطلاق التيار الكهربائي بالعمارات تمهيدًا لتسليم الحاجزين، بجانب إنارة أعمدة الموقع العام للمشروع.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم بدء تنفيذ 84 عمارة بها 2016 وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير المسكن الملائم، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمنى للمشروع والجودة والمواصفات القياسية الموضوعة.

وفي السياق ذاته، قام المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بمتابعة أعمال إنزال ودمك طبقات الإحلال لمشروع "سكن لكل المصريين - محور محدودى الدخل" بالمدينة، والتجهيز لصب الخرسانة العادية للعمارات.

وفي السياق ذاته، تابع عبدالجابر، أعمال تأهيل واستكمال مرافق الحي السكني الرابع (طرق، مياه، صرف، كهرباء، تليفونات)، مؤكدًا على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمواصفات القياسية والجودة.

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