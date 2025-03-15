نظم نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر، أمسية رمضانية، تضمنت حفلًا غنائيًا وإنشاديًا أحيته فرقة المرعشلي، على المسرح الروماني، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

شهد الحفل حضور فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتورة نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إلى جانب الدكتور أحمد عبدالفتاح، المدير التنفيذي لسلسلة أندية النادي، والدكتور خالد خلاف، عضو مجلس الأمناء.

نادي النادي ينظم أمسية رمضانية وحفل إنشاد ديني لفرقة المرعشلي

استهل الحفل بكلمة ترحيبية، ألقاها الدكتور أحمد عبد الفتاح، المدير التنفيذي لسلسلة أندية النادي، حيث نقل تهنئة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما أكد على الدور البارز الذي يلعبه النادي في تقديم تجربة رياضية وثقافية واجتماعية متكاملة لأعضائه، مشيرًا إلى التزام النادي المستمر بتوفير بيئة ترفيهية وتعليمية راقية تلبي تطلعات الأعضاء، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير في المرافق والخدمات، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات متميزة لدعم روح الانتماء والتواصل بين الأعضاء.

نادي النادي ينظم أمسية رمضانية وحفل إنشاد ديني لفرقة المرعشلي

من جانبه، أعرب الدكتور علي جمعة عن سعادته بالمشاركة في هذه الأمسية الرمضانية، مقدما الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيدًا بالدور المهم لمثل هذه الفعاليات في نشر الأجواء الإيمانية بين الناس.

نادي النادي ينظم أمسية رمضانية وحفل إنشاد ديني لفرقة المرعشلي

وتحدث علي جمعة عن فضل شهر رمضان المبارك، باعتباره شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، حيث تتجلى فيه قيم الصبر والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

نادي النادي ينظم أمسية رمضانية وحفل إنشاد ديني لفرقة المرعشلي

وتخللت الأمسية فقرات إنشادية روحانية قدمتها فرقة المرعشلي، حيث أبدع المنشدون في تقديم عدة ألوان من الأعمال الدينية مثل: المدائح، والابتهالات الدينية والتواشيح الصوفية، ويصاحب تلك الأعمال عزف على آلات إيقاعية، وسط سعادة وإعجاب كبير من الأعضاء والرواد.

وزير الرياضة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعضاء اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي وذلك لمناقشة خطط التطوير والتشغيل الخاصة بمجموعة أندية نادي النادي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

خلال الاجتماع، تم التركيز على استراتيجية العمل المقبلة، تحسين الخدمات المقدمة لأعضاء نادي النادي، وتوسيع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، تحقيق الاستدامة المالية، استغلال الإمكانيات الموجودة داخل الأندية، والتوسع في الإستفادة من البنية التحتية للأندية لتنظيم فعاليات مجتمعية وثقافية بجانب الأنشطة الرياضية.

كما تناول اللقاء معرفة آخر المستجدات لكافة فروع سلسلة أندية نادى النادي، والآليات التي ينفذها كل فرع من فروعها فى مجال التسويق للخدمات المقدمة للأعضاء وتحقيق مزيد من الجذب للإشتراك في أندية نادي النادي.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وسلسلة نادى النادى التى أنشأتها الوزارة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه عملية التشغيل، ومتابعة أداء إدارتها بشكل متواصل.

وجدد الوزير تأكيده علي ضرورة الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية والترفيهية لجذب عدد أكبر من الأعضاء، وتوسيع الأنشطة المتاحة لتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية، العمل على تكوين شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة لدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وتوفير موارد إضافية تسهم في تطوير الأندية.

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