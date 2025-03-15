السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ننشر أبرز التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية بعد تراجع التضخم

معدلات التضخم واسعار
معدلات التضخم واسعار الفائدة

رجحت بعض  التوقعات الدولية حول أسعار الفائدة الأمريكية في ظل المتغيرات المختلفة والحروب التجارية وفي ظل انحسار معدلات التضخم أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.

ويعقد البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الشهر الجاري مارس للمرة الثانية في العام الجارى وعلي مدار يومين، وسط توقعات بالتثبيت وذلك بالتزامن مع انخفاض وتراجع التضخم.

وعلى الرغم من أن التضخم قد تراجع الشهر الماضي، إلا أن تصاعد الحرب التجارية يهدد برفع الأسعار على مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية في المستقبل.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم 

 

ويتبقي للفيدرالي الامريكي  7 اجتماعات دورية خلال عام 2025، ويأتي الاجتماع القادم في 19 مارس المقبل.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المنتجين ظلت على حالها على نحو غير متوقع في فبراير، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد تسارعه بنسبة 0.5% في يناير.

 

اسعار الفائدة الأمريكية في يناير 

 

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في اجتماعه الاخير، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بعد 3 مرات من الخفض خلال عام 2024، لتستقر بين مستوى 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات، ومخالفا لطموحات ترامب.

وقال الفيدرالي في بيان، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، فيما استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية بينما ظل التضخم مرتفعًا إلى حد ما.

وحسب البيان، تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأطول.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفائدة الأمريكية توقعات أسعار الفائدة الأمريكية توقعات اسعار الفائدة السلع الاستهلاكية الحرب التجارية

الأكثر قراءة

أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

بسبب الفقرة الأخيرة، رابطة الأندية تثير الجدل في بيان عقوبات انسحاب الأهلي

فضيحة مدوية تهز جيش الاحتلال في قطاع غزة، ما علاقتها بعيد المساخر (فيديو)

القبة الحرارية، خبير يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالشتاء

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، صفية عمة الرسول وأول سيدة تقتل يهوديًّا

أكسيوس: الضربة الأمريكية ضد الحوثيين لن تكون الأخيرة

احتفل مع زوجته ونجله، مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ليل (صور)

"المطرية قلب العالم"، أبرز مشاهد الإفطار الجماعي للسنة الـ11 (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

"المطرية قلب العالم"، أبرز مشاهد الإفطار الجماعي للسنة الـ11 (فيديو وصور)

علماء آثار يكتشفون دمى مخيفة في أمريكا الوسطى

أكبر مائدة رمضانية شعبية، وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

يجمع آلاف الصائمين، لحظة انطلاق إفطار المطرية 2025 للسنة الـ11 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة القمة 130.. عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، إبراهيم بن أدهم

المفتي يحسم الجدل حول حكم الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة (فيديو)

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، صفية عمة الرسول وأول سيدة تقتل يهوديًّا

المزيد
الجريدة الرسمية