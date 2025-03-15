ننشر أبرز التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية بعد تراجع التضخم

رجحت بعض التوقعات الدولية حول أسعار الفائدة الأمريكية في ظل المتغيرات المختلفة والحروب التجارية وفي ظل انحسار معدلات التضخم أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.

ويعقد البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الشهر الجاري مارس للمرة الثانية في العام الجارى وعلي مدار يومين، وسط توقعات بالتثبيت وذلك بالتزامن مع انخفاض وتراجع التضخم.

وعلى الرغم من أن التضخم قد تراجع الشهر الماضي، إلا أن تصاعد الحرب التجارية يهدد برفع الأسعار على مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية في المستقبل.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم

ويتبقي للفيدرالي الامريكي 7 اجتماعات دورية خلال عام 2025، ويأتي الاجتماع القادم في 19 مارس المقبل.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المنتجين ظلت على حالها على نحو غير متوقع في فبراير، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد تسارعه بنسبة 0.5% في يناير.

اسعار الفائدة الأمريكية في يناير

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في اجتماعه الاخير، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بعد 3 مرات من الخفض خلال عام 2024، لتستقر بين مستوى 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات، ومخالفا لطموحات ترامب.

وقال الفيدرالي في بيان، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، فيما استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية بينما ظل التضخم مرتفعًا إلى حد ما.

وحسب البيان، تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأطول.

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