السبت 15 مارس 2025
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محافظات

محافظ سوهاج: إنتاج أعلاف غير تقليدية وإنشاء 12 وحدة إرشادية لدعم الثروة الحيوانية

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

قال اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج إن هناك خطة تستهدف إنشاء12 وحدة إرشادية لتصنيع الأعلاف غير التقليدية الناتجة عن المخلفات الزراعية، فيما تصل الطاقة الإنتاجية لكل وحدة إلى طن ونصف الطن لكل ساعة بما يسهم بشكل كبير فى سد فجوة احتياج المحافظة من الأعلاف لتلبية احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة والتى تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية ما أثر بشكل واضح على إنتاجية المحافظة من الثروة الحيوانية والداجنة

محافظ سوهاج إنتاج أعلاف غير تقليدية وانشاء 12 وحدة إرشادية لدعم الثروة الحيوانية 

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن المحافظة تتبنى خطة للتوسع في مصانع الأعلاف البديلة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، عن طريق التوسع في إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المربين بما يسهم في تحقيق استقرار السوق المحلي والتخلص الأمن من المخلفات الزراعية والتخفيف من فاتورة استيراد الأعلاف وعناصر إنتاجها بما يقلل من الطلب على الدولار وخفض من اسعار الدواجن وبيض المائدة.

وأعلن محافظ سوهاج على تدشين هذه الوحدات الإرشادية بوحدة مركز المنشاة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبإشراف وزارة الزراعة، على أن تتم بالتوازي الإجراءات الخاصة بتنفيذ وحدة أخرى بمدينة طهطا شمال المحافظة كنموذج لباقى الوحدات بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

ومن ناحية أخرى أشار سراج إلى أن التوسع في إنتاج الأعلاف غير التقليدية لا يدعم فقط قطاع الثروة الحيوانية، بل يفتح أبوابًا جديدة للاستثمار، ويوفر فرص عمل للشباب، فضلًا عن تقليل الضغط على الأسواق التقليدية للأعلاف، مما يساهم في استقرار الأسعار مضيفا أن هناك دراسة جاري أعدادها لآلية دعم مصنع الهدرجة لإعادة قدراته فى إنتاج الأعلاف وتشجيع ودعم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة والشراكة الفعالة فى التصورات الهادفة إلى زيادة الأعلاف غير التقليدية ما يسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمحافظة من الثروة الحيوانية والداجنة.

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