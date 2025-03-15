السبت 15 مارس 2025
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رياضة

مصر ترفع رصيدها لـ 3 ميداليات في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص

دورة الألعاب الشتوية
دورة الألعاب الشتوية

حققت بعثة الأولمبياد الخاص المصري إنجازًا تاريخيًا في الألعاب العالمية الشتوية - تورين 2025، حيث أضاف منتخب تزلج اختراق الضاحية  ميداليتين جديدتين ذهبية وبرونزية، وذلك في أول مشاركة مصرية في هذه الرياضة.  

نجحت اللاعبة رضوى أبو سريع في حصد الميدالية البرونزية بعد حصولها على المركز الثالث، سباق 100 متر سيدات، بينما تألق اللاعب محمد النقاش ابن محافظة الشرقية ليحقق الميدالية الذهبية بحصوله على المركز الأول في نفس السباق للرجال.

وتعد هذه المشاركة الأولى من نوعها لمصر في رياضة تزلج اختراق الضاحية مما يجعل هذه الميداليات إنجازًا تاريخيًا يضاف إلى سجل مصر في الأولمبياد الخاص.  

وفي هذا السياق، أعرب  المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن فخره بهذا الإنجاز، قائلًا “نشعر بفخر كبير لتحقيق مصر ثلاث ميداليات، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي نشارك فيها في رياضة  تزلج اختراق الضاحية ورياضة التزلج علي الثلج وتحقيق ثلاثة ميداليات غالية، وهو دليل على قوة وإصرار لاعبينا على تحقيق النجاح رغم التحديات”.

وأضاف: "هذا الإنجاز يعكس الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني خلال فترة الإعداد، ويؤكد أن مصر قادرة على التميز حتى في الرياضات الشتوية. سنواصل دعم لاعبينا لتحقيق المزيد من النجاحات في هذه البطولة، واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز".

وعلي صعيد باقي الرياضات المشاركة بها مصر في تلك الألعاب حقق منتخب الجري علي الثلج اللاعبة ايمان الشافعي المركز السادس في سباق ٢٥ م   بينما حقق محمود البهواشي المركز السادس في سباق ١٠٠ م عدو  ، بينما  في سباق التزلج علي الثلج  حقق اللاعب انطوان سعد المركز السادس ونورهان عثمان المركز الخامس.

ومن المقرر أن تختتم الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين ٢٠٢٥ اليوم السبت في تمام السادسة مساءً، حيث ستُقام مراسم الختام وسط أجواء احتفالية تعكس روح المنافسة والإنجازات التي حققها اللاعبون من مختلف البرامج المشاركة.

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الاولمبياد الخاص دورة الألعاب الشتوية هاني محمود تزلج اختراق الضاحية

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