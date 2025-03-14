كواليس استعدادات منتخب مصر لمعسكر التصفيات المونديالية.. ملامح قائمة الفراعنة لمباراتي إثيوبيا وسيراليون.. وهذا سر تأجيل إعلان كتيبة العميد

يبدأ خلال الساعات المقبلة معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومى 21 و25 مارس الجارى ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن خوض 3 تدريبات في القاهرة قبل السفر للمغرب لمواجهة إثيوبيا يوم 21 مارس الجاري، في الجولة الخامسة من تصفيات المونديال.

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن موعد السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم، لتطير بعثة المنتخب إلى هناك مساء يوم 18 مارس الجاري.

كما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، إعلان قائمة معسكره المقبل غدا، انتظارا لما تسفر عنه نتائج مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

يدخل منتخب مصر، معسكره يوم 16 شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومى 21 و25 مارس الجارى ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ويلتقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا عند تمام الساعة 11 مساء يوم 21 مارس بالمغرب، بينما يلتقي سيراليون عند تمام الساعة 9 مساء يوم 25 من الشهر نفسه بالقاهرة.

24 لاعبا في منتخب مصر بمعسكر مارس

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن ملامح القائمة النهائية للفراعنة التي سيعلنها الجهاز الفني بمعسكر مارس ستضم 24 لاعبا، مع إمكانية زيادتها إلى 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد الشناوي أو (محمد السيد سيحا) حارس مرمى حرس الحدود

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - حسام عبد المجيد - محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - أحمد أبو الفتوح - كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - تريزيجيه - إمام عاشور - مصطفى فتحي - عمر مرموش - إبراهيم عادل - زيزو - محمد شحاتة

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - أسامة فيصل

كما خرج محمد حمدي ظهير أيسر الفريق الأول بنادي بيراميدز من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، خلال معسكر الفراعنة القادم بسبب الاصابة بجزع في الرباط الصليبي الأمامي مع وجود ارتشاح في الركبة وذلك استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

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