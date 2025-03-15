صندوق الإسكان الاجتماعي يعلن موعد نتيجة «سكن لكل المصريين 5».. فرز 561 ألف ملف للمتقدمين بالقرعة.. وطرح أكثر من مليون وحدة

ينتظر الآلاف من المواطنين القرارات الأخيرة لوزارة الإسكان والمرافق العمرانية متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي إعلان نتائج التقديم في إعلان سكن لكل المصريين 5 والذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5

وقدمت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عرضًا تضمن الموقف التنفيذي لوحدات برنامج "سكن لكل المصريين" في المحافظات والمدن الجديدة، مشيرة إلى أن إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها بلغ 1.002.100 وحدة سكنية، بواقع 722 ألف وحدة تم تنفيذها، من بينها 169 ألف وحدة سكنية بالمحافظات و553 ألف وحدة بالمدن الجديدة.

وأضافت عبد الحميد خلال جولتها مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمدينة العاشر من رمضان لتسليم عقود وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل، أنه جار تنفيذ 280 ألف وحدة سكنية ضمن محور منخفضي الدخل والإسكان الأخضر، بواقع 216 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي و64 ألف وحدة سكنية خضراء، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التي تم تخصيصها بلغ 639 ألف وحدة سكنية، وعدد الوحدات المطروحة بإعلان "سكن لكل المصريين 5" يبلغ 79 ألف وحدة سكنية.

وتطرقت عبد الحميد إلى الموقف التنفيذي للإعلان الرابع عشر لوحدات الإسكان الاجتماعي، موضحة أنه جار تنفيذ 142682 وحدة سكنية، ضمن هذا الإعلان، تم الانتهاء من 62664 وحدة، وتم تخصيص 54896 وحدة سكنية.

وأكدت أن برنامج سكن لكل المصريين محور الإسكان الإسكان الاجتماعي هو الأكبر من نوعه في العالم، والأكثر تنافسية من حيث السعر ودرجة التشطيبات.

كما اشتمل عرض على الموقف التنفيذي للإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية "ٍسكن لكل المصريين"، موضحة أن إجمالي عدد وحدات الإسكان المتوسط بالمبادرة بلغ 28 ألف وحدة سكنية، بواقع 5 آلاف وحدة بالمحافظات و23 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة.

محور الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن عدد الوحدات الجاري تنفيذها ضمن محور الإسكان المتوسط يبلغ 25 ألف وحدة سكنية، من بينها 4 آلاف وحدة سكنية في المحافظات، و21 ألف وحدة بالمدن الجديدة، مضيفة أن عدد الوحدات المُخصصة ضمن هذا المحور وصل إلى 2800 وحدة سكنية، من بينها 1728 وحدة تم الانتهاء منها و1083 وحدة سكنية، تبلغ نسبة تنفيذها أكثر من 85%.

وعرضت عبدالحميد موقف الإعلان الجديد (سكن لكل المصريين 5)، موضحة أنه تم ضمن هذا الإعلان، بيع 762 ألف كراسة شروط، عبر 590 مكتب بريد، حيث قام 589 ألف مواطن بسداد مُقدم جدية الحجز، فيما قام 571 ألف مواطن بالتسجيل ورفع المستندات، مضيفة أنه تم فرز 561 ألف ملف بمعدل 98.2% من إجمالي الملفات، وسيتم إرسال رسالة لكل المتقدمين يوم الثلاثاء المقبل 18 مارس 2025، موضح بها موقف كل عميل من حيث نتيجة الفرز، وكذلك سيتم فتح باب التظلمات للعملاء المرفوضين مبدئيًا خلال الفرز، مشيرة إلى أن العدد الذي تقدم للحصول على وحدات سكنية ضمن هذا الإعلان هو الأكبر منذ إطلاق البرنامج، وهو ما يعكس المزيد من الثقة والمصداقية من المواطنين تجاه البرنامج.

إعلان نتيجة سكن لكل المصريين 5

كما استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن إجماليها حتى المرحلة السادسة بلغ 81736 وحدة سكنية، من بينها 67288 وحدة سكنية تم تنفيذها، وجار تنفيذ 14448 وحدة سكنية.

وأوضحت عبد الحميد في هذا الصدد أن إجمالي الوحدات التي تم تخصيصها في الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان بلغ عددها 65136 وحدة سكنية، كما يوجد 67288 وحدة سكنية مُتاحة للتخصيص، واستعرضت كذلك الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان المتوسط بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن إجمالي الوحدات بهذا المحور يبلغ 1632 وحدة سكنية، بواقع 1056 وحدة مُنفذة، و576 وحدة جار تنفيذها.

وأضافت "عبد الحميد" أن الوحدات التي تم تخصيصها، ضمن محور الإسكان المتوسط، يبلغ عددها 223 وحدة سكنية، فيما يصل عدد الوحدات المتاحة للتخصيص 480 وحدة سكنية، أمّا الوحدات الجاري تخصيصها فعددها 257 وحدة سكنية.

كما عرضت الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الأخضر بمدينة العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن عدد الوحدات الجاري تنفيذها بالمرحلتين الخامسة والسادسة، يبلغ 10740 وحدة سكنية.

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