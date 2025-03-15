رسميا، الإسكان تعلن موعد نتيجة "سكن لكل المصريين 5"

أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف الإعلان الجديد لسكن لكل المصريين 5، موضحة أنه تم ضمن هذا الإعلان بيع 762 ألف كراسة شروط عبر 590 مكتب بريد حيث قام 589 ألف مواطن بسداد مُقدم جدية الحجز، فيما قام 571 ألف مواطن بالتسجيل ورفع المستندات.

موعد إعلان نتيجة قرعة سكن لكل المصريين 5

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال تسليم رئيس الوزراء لعقود وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل بمدينة العاشر من رمضان، أنه تم فرز 561 ألف ملف بمعدل 98.2% من إجمالي الملفات، وسيتم إرسال رسالة لكل المتقدمين يوم الثلاثاء المقبل 18 مارس 2025، موضح بها موقف كل عميل من حيث نتيجة الفرز، وكذلك سيتم فتح باب التظلمات للعملاء المرفوضين مبدئيًا خلال الفرز، مشيرة إلى أن العدد الذي تقدم للحصول على وحدات سكنية ضمن هذا الإعلان هو الأكبر منذ إطلاق البرنامج، وهو ما يعكس المزيد من الثقة والمصداقية من المواطنين تجاه البرنامج.

تسليم وحدات سكن كل المصريين 5 للفائزين

وسلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة الإسكان.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: نشهد اليوم تسليم عدد من عقود وحدات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تشهد المدينة تنفيذ آلاف الوحدات لمختلف شرائح الدخل.

وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ المباني الخدمية مع الوحدات السكنية، ليستفيد بها السكان على الفور، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان تشهد إقبالا كبيرا على الحجز والسكن من المواطنين، خاصة أنها تعد المدينة الصناعية الاولى على مستوى الجمهورية.



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