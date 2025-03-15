التموين: نستهدف توريد 6 ملايين طن قصب لإنتاج السكر

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه مستهدمستهدف توريد 6 ملايين طن قصب السكر، وبلغت الكمية الموردة حتى الآن 4 ملايين طن.

أما على مستوى الإنتاج، فيستهدف تحقيق 660 ألف طن من السكر، فيما بلغ الإنتاج الفعلي حتى الآن 450 ألف سكر.

وقال الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه في إطار جهود الدولة لدعم قطاع السكر وتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج، تم تحديد سعر توريد طن قصب السكر عند 2500 جنيه، مع اعتماد حوافز إضافية للمزارعين المنتجين بكميات كبيرة، حيث سيتم صرف 100 جنيه إضافي لكل طن يزيد عن 40 طنًا للفدان، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى معدلات التوريد.

وتتبنى الدولة استراتيجية جديدة لتطوير زراعة القصب، تشمل التوسع في إنتاج الشتلات وتطبيق أساليب الزراعة بالشتل، مما يساهم في تحسين جودة المحصول وزيادة إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ عمليات ترقيع للمساحات البور، إلى جانب المساهمة في مكافحة الحشائش والآفات لضمان نمو المحصول بشكل صحي ومستدام.

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