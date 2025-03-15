تعذيب الطفلة ملك حتى الموت على يد عمها..القصة الكاملة

جريمة قتل بشعة هزت محافظة الشرقية خلال العام المنقضي 2024 حيث تجرد مبيض محارة من مشاعره الإنسانية وانهال بالضرب لتعذيب نجلة شقيقه التى كانت تعيش برفقته بعد وفاة شقيقه وزواج والدتها من أخر حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه ولم تشفع لديه توسلات الطفلة وظل يضربها بطريقة وحشية بواسطة خرطوم وعصا خشبية حتى خرجت روحها..لكن ماقصة القتل.

مبيض محارة يضرب نجلة شقيقه حتى الموت والسبب صادم.. القصة الكاملة

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من أحد المستشفيات بوصول الطفلة "ملك.أ.س"11 سنة مقيمة قرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق (جثة هامدة) بها اثارجروح وكدمات بالجسد ووجود شبهة جنائية في وفاتها.

بانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين، وجود أثر جرح بالرأس وكدمات بالرقبة وبين ان مرتكب الواقعة “حسام.س”48 سنة عم الطفلة الذي اقربارتكابه الواقعة.

اعترافات المتهم بانهاء حياة نجلة شقيقه: مكنش قصدى

أدلي المتهم بانهاء حياة نجلة شقيقه الطفلة ملك باعترافات تفصيلية امام جهات التحقيق موضحا أنه قام بارتكاب الواقعة بزعم تأديب المجنى عليها.

وقال المتهم إنه قام بالتعدى بالضرب المبرح علي المجنى عليها بواسطة عصا خشبية بسبب خروجها الدائم خارج المنزل للعب مع الأطفال وأنه اعتاد علي ضربها خوفا عليها بعد أن توفي شقيقه وتزوجت والدتها وتركتها له لرعايتها.

وأوضح أنه فوجئ يوم الواقعة بمغادرة المجنى عليها للمنزل دون علمه وعندما عادت قام بضربها بعصا خشبية وخرطوم وسقطت علي الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة.

فيما امرت نيابة مركز الزقازيق العامة بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات ثم احالته لمحكمة جنايات الزقازيق.

أمرالاحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وكشف أمر الإحالة الصادرمن النيابة العامة، أن المتهم قتل المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر اثنى عشر عاما عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن انهال عليها بعدد ضربا بعصا خشبية وخرطوم أصابت الضربات جميع أنحاء جسدها مما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

السجن 7 سنوات لقاتل نجلة شقيقه الطفلة ملك

قضت محكمة جنايات الزقازيق الساعات الماضية بمعاقبة المتهم بانهاء حياة نجلة شقيقه بقرية العصلوجى التابعة لمركز الزقازيق بالسجن المشدد 7 سنوات.

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