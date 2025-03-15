السبت 15 مارس 2025
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حوادث

لعنة الميراث، حبس المتهمين بإشعال النار عمدا في شقة بالساحل

حبس متهم
حبس متهم

 أمرت نيابة الساحل بحبس المتهمين بإضرام النيران داخل شقة سكنية؛ إثر خلافات عائلية على الميراث، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


مشاجرة عائلية تنتهى بإشعال النار فى شقة  بالساحل

 كان تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) وطرف ثان (5 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة روض الفرج) بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، قام على إثرها الطرف الثانى بسكب مادة معجلة للإشتعال"بنزين" على باب الشقة من الخارج وقام الطرف الأول بإشعال النيران مما أدى إلى نشوب الحريق وإمتداده بالشقة.
 


وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أفراد طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة روض الفرج نيابة الساحل قسم شرطة الساحل أمن القاهرة

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