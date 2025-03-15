القابضة للصناعات الغذائية تضخ 3 ملايين طن سلع أساسية سنويًا

أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تشهد إعادة هيكلة شاملة وتبني أساليب الإدارة الحديثة، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى مارس 2025، بهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق استدامة الإنتاج.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح ناجي أن الشركة تضم 34 مصنعًا رئيسيًا للصناعات الغذائية، وتحرص على تطوير هذا القطاع باعتباره مهمتها الأساسية.

كما أشار إلى أن الشركة توظف حوالي 70 ألف عامل، وتمتلك شبكة ضخمة تضم 39 ألف منفذ بيع منتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

وفيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية، أكد ناجي أن الشركة القابضة تدبر وتوزع 3 ملايين طن من السلع الغذائية سنويًا، تشمل:

840 مليون كيلوجرام من السكر

884 مليون زجاجة زيت

50 مليون كيلوجرام من الأرز

500 مليون كيلوجرام من الدقيق

وتأتي هذه الجهود في إطار ضمان استقرار السوق المحلي، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يعزز دور الشركة في دعم الأمن الغذائي الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.