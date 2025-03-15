تنفيذ عدد من الأنشطة بمراكز شباب الإسكندرية في رمضان

نفذت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف ومن خلال مركز شباب طوسون التابع لفرع شباب المنتزه وتحت إشراف محاسب هوارى ربيع جاد رئيس مجلس الإدارة تهانى عبد الفتاح مدير المركز نشاط الكاراتيه الذي يهدف إلى رفع اللياقة البدنية للاعبين وتدريبهم ع الدفاع عن النفس.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية وبتقديم أنشطة وبرامج ثقافية ودينية وفنية ورياضية متنوعة خلال شهر رمضان المبارك داخل مراكز الشباب تتناسب مع روح الشهر، وفي إطار استراتيجية المديرية لتعزيز دور الإبداع وتنمية الوعي بعدد مستفيدين ٥٠ للمرحلة السنية من ٦ إلى ١٨ نشاط الجمباز الذي يهدف إلى رفع اللياقة البدنية للاعبين وتقوية العضلات والمرونة لدى اللاعبات بعدد مستفيدين ١٠٠ للمرحلة السنية من ٦ إلى ١٨وذلك ضمن التدريبات التي ينفذها المركز لأعضائه.

وتساهم هذه الأنشطة في تعزيز الوعي الثقافي والديني والأخلاقي وروح المنافسة بين الطلائع والشباب، وتنمية الوعي خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها خلال شهر رمضان المعظم.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة بالعمل على تكثيف الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال المسابقات الرمضانية التدريبات الرياضية والأنشطة الفنية والكشفية والثقافية والعلمية داخل مراكز الشباب خلال الشهر المعظم.

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