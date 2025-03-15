موعد القمة الثانية بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري الطائرة للسيدات

الكرة الطائرة، تقام اليوم السبت المواجهة الثانية بين الأهلي والزمالك في سلسلة مباريات نهائي الدوري الممتاز سيدات للموسم الحالي 2024 /2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في العاشرة والنصف مساء، فى صالة مدينة 6 أكتوبر الرياضية.

وكان الأهلي قد حسم المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة (3-0)، ويحتاج إلى تحقيق الفوز في مواجهة اليوم من أجل حصد لقب الدوري رسميا.

ويقام نهائي دوري الكرة الطائرة سيدات بنظام بيست أوف 3، وهو ما يتطلب تحقيق الفوز في مواجهتين من أجل حسم لقب الدوري.

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