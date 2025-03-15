القابضة للصناعات الغذائية: خطة لإنشاء 3 مجمعات زيوت وتطوير قطاع التجزئة

أعلن الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن خطة طموحة لإنشاء ثلاثة مجمعات جديدة لإنتاج الزيوت في مناطق برج العرب لخدمة منطقة الدلتا، وسوهاج لتغطية محافظات الصعيد، والسادات لخدمة القاهرة الكبرى، القناة، وبورسعيد.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح ناجي أن الشركة تعمل أيضًا على تطوير محطة المكس، حيث سيتم رفع طاقتها من 70 ألف طن إلى 140 ألف طن، إلى جانب توسعة المساحة الإجمالية إلى 75 ألف متر مربع، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق.

وفي إطار خططها لتطوير قطاع السلع والتسويق، كشف ناجي عن مشروع جديد يستهدف إدارة وتطوير سلسلة متاجر متخصصة لبيع السلع الغذائية بنظام التجزئة والجملة، وذلك على مراحل متعددة تغطي جميع محافظات مصر.

وأضاف أن الهدف من المشروع هو توحيد الهوية التجارية لهذه المتاجر وإدارتها بأسلوب حديث، مما يساهم في جعلها السلسلة الرائدة في قطاع بيع السلع الغذائية داخل البلاد.

وأكد ناجي أن هذه المشروعات تأتي في إطار تعزيز دور الشركة كذراع تنفيذي للدولة في مجال توفير السلع الغذائية، بالإضافة إلى تطوير المجمعات الاستهلاكية الحالية لتحسين تجربة التسوق للمستهلكين.

وأشار إلى استمرار التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في تطوير سلاسل الإمداد لمخازن الجملة، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية اللوجستية وتعزيز كفاءة توزيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية.

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