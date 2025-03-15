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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه في الأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات في سرقة ربة منزل وحيازة سلاح أبيض مطواة بمنطقة الأزبكية.

وكان  قسم شرطة الأزبكية، تلقى بلاغا من ربة منزل يفيد بسرقتها من قبل شخصين، وإشهار سلاح أبيض مطواه  في وجهها وأخذ حقيبتها بالإكراه.


وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين وتبين ان لهما معلومات جنائية.

وبتفتيش المتهمين عثر  بحوزتهما علي سلاح أبيض مطواة ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة مبلغ بسرقتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الأزبكية الأزبكية

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