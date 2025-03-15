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رياضة

كأس الرابطة، محمد صلاح يسعى للتخلص من نحس ويمبلي أمام نيوكاسل

محمد صلاح
محمد صلاح

 يسعى النجم المصري محمد صلاح للتخلص من نحس ملعب ويمبلي خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء غدا الأحد.

 

صلاح ونحس ملعب ويمبلي

 ولم يسجل محمد صلاح سوى هدف واحد فقط خلال 7 مباريات له على ملعب ويمبلي وهو أقل ملعب سجل عليه بمسيرته مع ليفربول بهدف واحد من مجموع 27 تسديدة مباشرة بنسبة 4% تحويل التسديدات لأهداف.

 

أرقام رائعة لمحمد صلاح ضد نيوكاسل 

 ساهم محمد صلاح بـ 18 هدفا خلال 16 مباراة ضد نيوكاسل مع ليفربول (10 أهداف، 8 أسيست).

ويعد نيوكاسل هو ثالث أكثر فريق ساهم محمد صلاح بأهداف عليه بعد يونايتد (22) ومان سيتي (21)

يأتي اللقاء بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا الذي مثل صدمة كبيرة لرفاق محمد صلاح وبعد أن أنهى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا متصدرًا.

 

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في نهائي كأس الرابطة 

 وتنطلق مباراة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل 16 مارس 2025 بملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن في نهائي كأس رابطة المحترفين، في تمام الساعة الـ6.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.30 بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد 

 تتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وستنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد عبر قناة "beIN Sports HD 1" وكذلك قناة beIN Sports HD 1 English.

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