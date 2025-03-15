اعترافات صادمة للمتهم بقتل صديقه بالشرقية

شهد مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، واقعة قتل بشعة راح ضحيتها شاب عشرينى بعد أن استدرجه صديقه لمنطقة نائية وقتله لسرقة الدراجة النارية خاصته وألقى بجثته داخل مياه ترعة الإسماعيلية.

المتهم في التحقيقات:«لحظة شيطان ومقدرتش أمسك نفسي..وندمان أوى وأستاهل اللي يحصلي»

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، قائلا:"كنت بحاجة إلى المال وقمت باستدراجه وإنهاء حياته خنقا لسرقته"، مشيرًا إلى أنه خطط لارتكاب الجريمة وكان يراقبه في الفترة الأخيرة حيث كان يعلم أنه ضعيف البنيان ولن يجد مقاومة منه.

وأضاف المتهم في التحقيقات «لحظة شيطان ومقدرتش أمسك نفسي..وندمان أوى وأستاهل اللي يحصلي».

قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم بإنهاء حياة صديقه والتخلص منه في مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق المركز لسرقة دراجته البخارية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات ثم التجديد له 15 يوما.

تفاصيل جريمة مروعة هزت ابوحماد

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بشأن ما تبلغ لمأمورمركز شرطة أبو حماد بورود بلاغا بعثورالاهالي على جثة لشاب يدعى"محمد.ع.ح "22 عاما (جامع خردة) ومقيم قرية العراقي بدائرة المركز داخل مياه ترعة الإسماعيلية.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن الشاب خرج من منزله للعمل مستقلا دراجته البخارية ولم يعد لمسكنه فيما تم العثور على جثمانه فى وقت لاحق داخل مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق المركز.

نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي

جري نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة العامة وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

فيما جرى تشكيل فريق بحث جنائي علي اعلي مستوى من المديرية بالاشتراك مع فرع الامن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجنى عليه ويدعى"سعد.ز. م"22 عاما (جامع خردة ) والذي قام باستدراجه وإنهاء حياته خنقا ثم تخلص من الثمان بإلقائه في مياه ترعة الاسماعيلية لسرقة دراجته البخارية.

تمكنت القوات من القاء القبض علي مرتكب الجريمة والذي أرشد عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تعدد الجرائم والعقوبات

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

تشديد العقوبة على القتل العمدى

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

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