سقوط صاروخ روسي يخلف 11 جريحًا في مسقط رأس الرئيس الأوكراني

أعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط أوكرانيا، سيرهي ليساك، سقوط صاروخ روسي على منطقة سكنية في مدينة كريفي ريه، ما أدى إلى إصابة 11، بينهم طفلان.

أضرار مباني سكنية

ونشر ليساك عبر تلغرام، صورة أضرار لحقت بمباني سكنية شاهقة ومنازل أخرى، ومبنى يبدو أنه يضم عددًا من الشركات.

ودعا أولكسندر فيلكول رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريه، السكان إلى البقاء في الملاجئ بسبب خطر تكرر الضربات في الموقع، وهي ممارسة روسية متكررة.

وفي منطقة خيرسون في الجنوب، ذكر حاكم المنطقة عبر تلغرام أن قنابل روسية موجهة سقطت على عدد من الأهداف، منها منطقة سكنية في مدينة خيرسون، ما أسفر عن قتيل.

وكريفي ريه، هي مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وهدف لهجمات متكررة في الحرب منذ 3 أعوام ضد روسيا.

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