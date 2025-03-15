السبت 15 مارس 2025
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رياضة

مطالب فرنسية بسحب شارة قيادة الديوك من مبابي

مبابي
مبابي

 شنّ جيروم روثين، النجم السابق لمنتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، هجومًا حادًا على كيليان مبابي بعد عودته إلى تشكيلة فرنسا التي أعلن عنها المدرب ديدييه ديشامب.

بعد غياب استمر لأكثر من نصف عام، جدد كيليان مبابي نجم ريال مدريد العهد مع المنتخب الفرنسي، وسيكون حاضرًا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد منتخب كرواتيا.

 

سحب الشارة من مبابي

 وجه ديشامب الدعوة لمبابي بعد تجاوزه الخلافات التي حصلت في خريف العام الماضي.

أشار روثين إلى أن عودة مبابي لن تحقق إضافة كبيرة للمجموعة، وأن منح شارة القيادة للاعب ريال مدريد ستكون أكبر خطأ يقوم به ديشامب.

 

قال روثين: "ديشامب نسي أن مبابي كان وراء الكثير من الصخب والمشكلات في محيط المنتخب خلال الأشهر الماضية".

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